Польскому журналисту Мацейчуку запретили въезд в Россию на тридцать лет

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд в Россию до 2048 года. Об этом он сообщил в фейсбуке, опубликовав фотографию соответствующего уведомления.

Ранее Мацейчука задержали по подозрению в экстремизме, обнаружив у него в квартире предметы с националистической символикой.

Журналист сообщил, что на него завели протокол по статье 282 Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Позднее обнаружилось, что он находился в России незаконно. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за это полагается штраф, однако суд имеет право назначить принудительное выдворение из страны.

Мацейчук известен антироссийскими высказываниями, в частности, в одном из эфиров НТВ он назвал советских солдат "красными фашистами". Эти слова послужили поводом для драки с российским политологом Русланом Осташко. Позднее они провели настоящий боксерский поединок, в котором Осташко одержал победу по очкам.