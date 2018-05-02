Арестованного турецкими властями политика выдвинут кандидатом в президенты

АНКАРА/МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Прокурдская Партия демократии народов (ПДН) выдвинет своим кандидатом на выборах президента Турции находящегося в заключении бывшего сопредседателя партии Селахаттина Демирташа.

"Мы предложим кандидатуру Селахаттина Демирташа на пост президента на мероприятиях, которые пройдут одновременно в Стамбуле и Диярбакыре 4 мая", — говорится в полученном РИА Новости заявлении сопредседателей партии Первин Булдан и Сезая Темелли.

В ноябре 2016 года турецкие власти арестовали 10 депутатов ПДН, в том числе Демирташа и другого сопредседателя партии Фиген Юксекдаг. Их обвиняют в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Сами депутаты отвергают эти обвинения.