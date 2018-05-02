Помпео пообещал "жесткую дипломатию" в борьбе с угрозами США

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Новый госсекретарь США Майк Помпео пообещал проводить курс "жесткой дипломатии" по противодействию угрозам, которые стоят перед страной, включая угрозу со стороны России.
"Господин президент, я обещаю: я и моя команда будем неустанно противостоять таким угрозам. Мы будем проводить жесткую дипломатию, когда необходимо, ставя на первое место интересы американцев. Я буду работать, чтобы обеспечить их безопасность, защитить их права и ценности, чтобы гарантировать, что Америка всегда будет уважаемым лидером на мировой арене", — сказал госсекретарь.
Среди других важных задач он назвал решение ядерной проблемы КНДР и урегулирование торгово-экономических отношений с Китаем.