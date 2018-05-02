Помпео пообещал "жесткую дипломатию" в борьбе с угрозами США

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Новый госсекретарь США Майк Помпео пообещал проводить курс "жесткой дипломатии" по противодействию угрозам, которые стоят перед страной, включая угрозу со стороны России.

В среду Помпео принес присягу в качестве главы американской дипломатии. Торжественная церемония прошла в здании госдепартамента в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

"Господин президент, я обещаю: я и моя команда будем неустанно противостоять таким угрозам. Мы будем проводить жесткую дипломатию, когда необходимо, ставя на первое место интересы американцев. Я буду работать, чтобы обеспечить их безопасность, защитить их права и ценности, чтобы гарантировать, что Америка всегда будет уважаемым лидером на мировой арене", — сказал госсекретарь.

Говоря о противодействии современным угрозам, Помпео заявил о ряде успехов администрации Трампа, в частности, по борьбе с "халифатом ИГ" (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, противостоянии "любым проявлениям враждебности Ирана" и созданию "ощутимых последствий для России за ее акты агрессии".

Среди других важных задач он назвал решение ядерной проблемы КНДР и урегулирование торгово-экономических отношений с Китаем.