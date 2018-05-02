В Джорджии разбился американский военный самолет

ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Военно-транспортный самолет США C-130 ("Геркулес") разбился в штате Джорджия, сообщает среду сообщили РИА Новости в пресс-службе ВВС США.

"Да, мы можем подтвердить, что это был самолет национальной гвардии. Это все, что мы знаем на данный момент", — сказала представитель пресс-службы, отвечая на вопрос о падении самолета С-130.

В Twitter ассоциация профессиональных пожарных города Саванны опубликовала фотографию с места происшествия. Там изображен хвост самолета, лежащий рядом с дорогой. За ним виден огонь и черный дым.

Самолет упал в нескольких милях от аэропорта Саванны, сообщает CNN со ссылкой на представителя аэропорта Кэндэйс Карпентер.

"Экипажи аэропорта помогают местным службам с инцидентом с самолетом за пределами аэропорта. На работе аэропорта это пока никак не сказалось", — написала Карпентер в Twitter.

Huge smoke plume near @fly_SAV. View from Tanger Outlets in Pooler. Trying to confirm what this is. pic.twitter.com/Httr7QG1nH — Minh Phan (@WXMinh) 2 мая 2018 г.

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Самолет С-130 Hercules является основным тактическим транспортным самолетом не только ВВС США, но и многих других стран. Его грузоподъемность — около 20 тонн, в зависимости от модификации, может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение. Самолет предназначен для тактических перевозок, а также для десантирования посадочным и парашютным способом войск и боевой техники, вмещает более 90 солдат или порядка 60 парашютистов.

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"Геркулесы" — самые распространенные транспортные самолеты средней грузоподъемности, эксплуатирующиеся в 65 странах — строятся фирмой "Локхид" более 40 лет. Со времени начала производства выпущено свыше 2100 военно-транспортных С-130 и гражданских L-100 различных модификаций, в том числе около 1170 — для США.