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Новая волна протестов в Армении: тотальная блокада и развязка кризиса

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19:1202.05.2018
(обновлено: 20:11 02.05.2018)
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкСторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна перекрывают одну из улиц Еревана. 2 мая 2018Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна перекрывают одну из улиц Еревана. 2 мая 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. Массовые акции протеста продолжились в среду по всей Армении после неудачной попытки избрания накануне премьер-министра страны. Транспортная блокада, устроенная оппозицией, на этот раз была беспрецедентной: оказались закрыты не только автотрассы, но и железная дорога.

Участница акции протеста сторонников оппозиции в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Армения между демократией и охлократией

Во вторник Национальное собрание Армении не смогло избрать лидера протестного движения Никола Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, восьмого мая парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

Однако уже вечером правящая Республиканская партия Армении разрядила обстановку, заявив, что во втором туре поддержит кандидата, выдвинутого третью парламента. Учитывая договоренности, достигнутые в среду между Пашиняном и второй по величине парламентской фракцией "Блок Царукян", таким кандидатом станет именно он. Лидера оппозиции поддерживает и парламентская фракция "Дашнакцутюн".

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© Ruptly
Оппозиционеры блокировали дороги на акции гражданского неповиновения в Ереване

Тотальная блокада

Пашинян, подводя предварительные итоги протестного дня, заявил, что в Армении почти не осталось незакрытых дорог. Были заблокированы важнейшие автотрассы и магистрали, железнодорожные пути, не работали станции метрополитена. Пассажиры пешком добирались до аэропорта.

Никол Пашинян на митинге в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Акции достигли таких объемов, что ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (100% "дочка" РЖД) заявила, что в связи с массовым перекрытием гражданами железнодорожных переездов по согласованию с министерством транспорта, связи и ИТ Армении временно прекращает осуществление пассажирских перевозок в пригородном сообщении и грузоперевозок на период блокировки путей. В компании заявили, что приоритетом для ЮКЖД является безопасность граждан, пассажиров и грузов, гарантирование которой в полном объеме невозможно в условиях несанкционированных перекрытий путей и вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

К 16:00 мск Пашинян призвал сторонников снять блокаду, чтобы люди смогли приехать на ставший традиционным вечерний митинг.

Отставки должностных лиц

Еще накануне после голосования в парламенте свой депутатский мандат сложил член фракции правящей Республиканской партии Армении Григор Авалян. До избрания в парламент он работал в коммерческих структурах, был коммерческим директором компании "Гранд табако".

Лидер парламентской фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян после внеочередного заседания по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Правящая партия Армении обеспечит избрание премьера

Позднее об отставке заявил заместитель министра территориального управления и развития Армении Вараздат Карапетян. "Дорогие друзья, в этой ситуации не могу оставаться безразличным. Я сложил с себя полномочия заместителя министра (не знаю, кому представить прошение). За прошедшие восемь месяцев пытался сделать нашу страну лучше, но сейчас не могу. Пока мы на этапе разрушения — разрушения бастионов лжи и фальши. Наша страна в фундаментальной очистке", — написал Карапетян на своей странице в Facebook.

А уже в среду с занимаемого поста ушел исполняющий обязанности министра культуры Армен Амирян. Это решение он принял после митинга протеста у офиса министерства.

Угроза продовольственной безопасности

В среду комитет по госдоходам Армении выразил обеспокоенность препятствиями, создаваемыми для въезжающих в Армению фур с продовольствием, в связи с политической акцией по блокированию дорог. "Все это вызывает обеспокоенность, так как возникают проблемы для въезда и таможенного оформления грузовиков, что может нанести серьезный удар по продовольственной безопасности страны", — говорится в распространенном комитетом заявлении.

Фискальные органы призвали всех участников акций учесть этот тревожный факт и исходя из необходимости обеспечения таможенной безопасности не препятствовать движению фур и их таможенному оформлению.

В связи с этим государственная служба безопасности пищевых продуктов заявила, что будет работать в круглосуточном режиме, чтобы вовремя оформлять ввозимую продукцию и избегать скопления фур.

Решение правящей партии

К вечеру прояснилась ситуация со вторым туром выборов премьер-министра страны. В частности, правящая Республиканская партия Армении, от которой зависит исход голосования, заявила, что не выдвинет своего кандидата на пост премьера, заверив, что во втором туре, который пройдет 8 мая, в Армении будет избран глава кабмина.

Во время акции протеста в Ереване. 22 апреля 2018
© AFP 2018 / Vano Shlamov
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"Армения 8 мая будет иметь премьер-министра. Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата на этот пост и поддержит кандидата, которого выдвинет одна треть состава парламента", — сказал журналистам глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

Он призвал участников акций протеста в Армении прекратить блокаду дорог, магистралей, аэропорта и вернуться в конституционное поле.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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