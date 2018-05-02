"Можете уезжать": Минюст Латвии ответил противникам реформы образования

РИГА, 2 мая — РИА Новости. Парламентский секретарь министерства юстиции Латвии Янис Иесалниекc призвал жителей страны, которые не согласны с переводом русских школ на латышский язык обучения, уезжать в Россию.

"Если кому-то здесь, в Латвии, не нравится и все хочется по-русски, тогда смело можете возвращаться на родину", — написал Иесалникс, снабдив свою публикацию хештегами #1мая, #ШествиеЖданок и иллюстрацией "Родина-мать зовет!".

Первого мая в Риге прошло шествие "Первомайская демонстрация" против полного перевода школьного образования на латышский язык, а также начала обучения в первом классе с шести лет и оптимизации школ. В ней приняли участие около 10 тысяч человек.

Предыдущая акция против реформы образования прошла 4 апреля. Штаб защиты русских школ провел "Марш рассерженных родителей" против того, что президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил закон, предусматривающий постепенный полный перевод школьного обучения на латышский язык.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.