Сторонники армянской оппозиции блокируют дорогу в аэропорт время протестов в Ереване. 2 мая 2018

Сторонники армянской оппозиции блокируют дорогу в аэропорт время протестов в Ереване. 2 мая 2018

ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. Правящая Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата на пост премьера, однако заверяет, что во втором туре, который пройдет восьмого мая, в Армении будет избран глава правительства, заявил в среду журналистам глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

"Армения восьмого мая будет иметь премьер-министра. Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата на этот пост и поддержит кандидата, которого выдвинет одна треть состава парламента", — сказал Багдасарян по итогам заседания фракции.

Он призвал участников акций протеста в Армении прекратить блокаду дорог, магистралей, аэропорта и вернуться в конституционное поле.

С утра сторонники Пашиняна, который накануне не смог набрать необходимое число голосов в Национальном собрании (парламенте) Армении на выборах премьер-министра, блокируют по всей республике улицы, железные дороги и мосты. Полиция в действия протестующих не вмешивается.



В Ереване перекрыты центральные улицы и путь в аэропорт Звартноц. Автомобильное движение практически прекращено, также нарушена работа метрополитена. Протестующие заблокировали входы в несколько министерств. Во втором по величине городе Армении Гюмри демонстранты заблокировали мэрию, требуя от градоначальника присоединиться к протестам. Накануне Пашинян призвал сторонников провести второго мая тотальную акцию гражданского неповиновения.

Во вторник Национальное собрание Армении не смогло выбрать премьер-министра. За единственного кандидата, Никола Пашиняна, проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.