В ЕС призвали НАТО и Россию прийти к менее дестабилизирующей политике

БРЮССЕЛЬ, 2 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Эксперты аналитического центра European Leadership Network в преддверии июльского саммита НАТО в Брюсселе предлагают Североатлантическому альянсу и России придерживаться менее дестабилизирующих позиций по отношению друг к другу.

"Обе стороны должны работать над тем, чтобы вновь ввести самоограничения в позициях по конвенциональному (неядерному. — Прим. ред.) сдерживанию посредством возрождения обещаний проявления сдержанности, сделанных в 1990-х годах, разработки дополнительных мер сдерживания и более эффективного использования существующего инструментария мер укрепления доверия", — говорится в материале, опубликованном на сайте экспертного центра.

По мнению его политологов, "обеим сторонам следует избегать повышения роли ядерных сил в позициях сдерживания" и создавать возможности для "кризисного урегулирования дипломатическим путем и избежания быстрой эскалации". "Россия и НАТО должны поддерживать несколько каналов рутинных и кризисных коммуникаций. Эффективное управление кризисом не может зависеть от Совета Россия — НАТО в его нынешнем виде, а также от специальных каналов экстренной связи", — говорится в статье.

Как сообщил ранее РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе, в НАТО рассчитывают провести заседание Совета Россия — НАТО на уровне послов до саммита Североатлантического альянса, который запланирован на 11-12 июля в Брюсселе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс готовит встречу, но дата ее пока не определена. При этом глава военно-политического блока отмечал важность поддержания диалога между НАТО и Россией. По словам генсека НАТО, напряженность в отношениях НАТО и России создает "дело Скрипалей", дестабилизация ситуации на востоке Украины и поддержка Москвой властей Сирии, "но это как раз аргумент не против, а за проведение диалога".

В свою очередь, российский дипломатический источник в Брюсселе сообщил журналистам, что Россия не отказывается от Совета Россия — НАТО, но как его готовить после высылки российских дипломатов по надуманным предлогам, кроме того, для продолжения диалога должны быть подготовлены реальные темы для обсуждения, поэтому о сроках говорить преждевременно.