Британский "железный человек" показал свой костюм в Дубае

ДУБАЙ, 2 мая — РИА Новости. "Железный человек", которого также называют "человек-ракета", Ричард Браунинг, представил свой костюм, с помощью которого он может летать, и осуществил полет в Дубае, сообщает в среду издание Arabian Business.

Костюм позволяет бывшему военнослужащему Военно-морского флота Великобритании Ричарду Браунингу взлетать в вертикальном положении и контролировать направление и скорость полета при помощи рук.

Высокотехнологичный костюм был представлен посетителям выставки Gulf Information Security Expo and Conference (GISEC).

Браунинг является основателем и пилотом стартапа Gravity Industries, а также обладателем мирового рекорда по скорости полета в реактивном костюме (51,53 километра в час).

На выставке также была обнародована первая песня ("Ода Дубаю"), полностью сочиненная искусственным интеллектом.