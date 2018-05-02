Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 100 человек

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в Иране достигло 105 человек, передает агентство Tasnim со ссылкой на главу местного центра экстренной медицинской помощи Джалала Поуранфарда.
Ранее сообщалось о 76 пострадавших.
Среди пострадавших 32 человека были госпитализированы, 65 находятся на амбулаторном лечении. Остальным понадобилась лишь помощь медиков на месте.
Strong Earthquake in Southwest #Iran Leaves over 100 Injured https://t.co/1c77SEolIN pic.twitter.com/0VT8pa0pvZ— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 2 мая 2018 г.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 07.08 мск к северо-западу от города Ясудж. Представитель организации чрезвычайных ситуаций Ирана Муджтаба Халиди заявил РИА Новости, что в результате землетрясения был нанесен материальный ущерб инфраструктуре и электросети.