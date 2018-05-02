Посол Японии в США назвал дипломатию Трампа "чизбургерной"

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Посол Японии в США Синсукэ Сугияма назвал подход президента США Дональда Трампа к отношениям с премьером Синдзо Абэ "чизбургерной дипломатией".

"На встрече в Мар-а-Лаго была очень хорошая атмосфера. Наши лидеры, конечно, опять играли в гольф. И даже ели чизбургеры. Не знаю, называете ли вы это "чизбургерной дипломатией", а не "гольф-дипломатией", но они провели вместе долгое время — семь часов или около того — и имели хорошие и глубокие дискуссии", — сказал он на Пятом ежегодном форуме Фонда мира Сасакава США.

Визит японского премьера в США состоялся в середине апреля. Трамп принимал его в личной резиденции во Флориде, где находится принадлежащий ему гольф-клуб. Когда Трамп был в Японии в ноябре прошлого года, премьер Синдзо Абэ также приглашал его на игру в гольф. Кроме переговоров, их встреча запомнилась тем, что Абэ тогда упал в яму с песком на поле.

По словам Сугиямы, японская сторона считает отношения премьер-министра Синдзо Абэ и американского лидера "положительными и действительно продуктивными".

"Пример тому то, что президент Трамп заверил, что он призвал Ким Чен Ына в скорейшие сроки освободить похищенных японских граждан… Для нас это очень важно", — сказал дипломат.

Переговоры Токио и Пхеньяна о судьбе японских граждан, похищенных КНДР в 70-е и 80-е годы XX века, давно находятся в тупике. В феврале 2016 года северокорейская сторона прекратила повторное расследование в этом вопросе в ответ на санкции со стороны Японии, направленные на прекращение ядерных и ракетных испытаний КНДР.

Всего японское правительство насчитывает 17 граждан Японии, ставших жертвами похищений, в причастности к которым подозревают агентов северокорейских спецслужб. Японцев вывозили тайно в Северную Корею, чтобы использовать их личные данные для внедрения шпионов в Южную Корею под видом японцев, а также для преподавания японского языка сотрудникам разведки КНДР.