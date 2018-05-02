Эксперт объяснил появление кораблей НАТО в Черном море

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с телеканалом RT прокомментировал сообщения о вхождении кораблей НАТО в Черное море.

Standing #NATO Maritime Group 2 entered the #BlackSea yesterday and welcomed two new members to the group — 🇷🇴Romanian Frigate ROS Regele Ferdinand and 🇧🇬Bulgarian frigate BGS Drazki | #WelcomeAboard pic.twitter.com/XHs8viZhwh — NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) 2 мая 2018 г.

Ранее стало известно, что корабли второй постоянной военно-морской группы альянса вошли в Черное море. Группа состоит из фрегатов ВМС Испании, Турции и Германии.

"Напряжение во всех районах, где присутствует НАТО, нарастает. Потому что организация пытается демонстрировать свою силу, пытается оказать давление на те страны, которые не входят в альянс, в том числе на Россию", — заявил эксперт.

Литовкин полагает, что подобные маневры не угрожают России, у которой есть мощная армия и флот. Он также напомнил, что корабли государств, не имеющих выхода в Черное море, могут находиться в акватории не более 21 дня.

"Это их право, а мы будем внимательно следить за их передвижениями и действиями и соответствующим образом реагировать", — подытожил эксперт.

В конце апреля замминистра обороны Анатолий Петренко сообщил, что в ведомстве не возражают против присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе.