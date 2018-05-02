В Мексике пропал велосипедист-путешественник из Германии

МЕХИКО, 2 мая – РИА Новости. Велосипедист из Германии, путешествующий по миру, пропал в Мексике.

Как сообщил его брат в одной из социальных сетей, Хольгер Франц Хагенбуш исчез 11 дней назад в штате Чьяпас.

"Его последнее местопребывание было в Сан-Кристобале-де-лас-Касас, пункт назначения – Сьюдад-дель-Кармен (штат Кампече), но он туда не прибыл", — написал Райнер Хагенбуш.

Брат пропавшего велосипедиста сообщил, что уже проинформировал о ситуации власти как ФРГ, так и Мексики, и попросил о помощи в поиске Хольгера у пользователей социальных сетей.

Портал Excelsior отмечает, что недавно в Чьяпасе пропал и велопутешественник из Польши. Тело похожего на него человека было найдено в одном из оврагов на территории штата.