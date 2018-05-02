На Украине в отеле мужчина убил женщину и ранил пятерых прохожих

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Мужчина убил женщину в одном из отелей в Умани Черкасской области и ранил еще пятерых прохожих, его задержали, сообщает в среду главное управление Национальной полиции Украины в Черкасской области.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что в помещении одного из отелей Умани обнаружен труп работника с явными признаками насильственной смерти, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

"В это время в полицию поступило еще несколько сообщений о мужчине, который совершает нападения на прохожих и наносит им различные телесные повреждения. В результате нападения молодого человека пострадали пять человек, которые обратились за помощью в медицинские учреждения города", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.

Сообщается, что благодаря неравнодушным гражданам нападавшего задержали на месте, он подозревается по статьям "Умышленное убийство" и "Покушение на убийство".