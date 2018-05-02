Правозащитники прокомментировали запрет на использование Telegram в Иране

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Правозащитники организации Human Rights Watch (HRW) назвали "необоснованным ограничением свободы" запрет прокуратуры Ирана на использование мессенджера Telegram в стране, говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

Как отмечают правозащитники, в Иране мессенджер Telegram использовали более 40 миллионов пользователей, что сделало его основной социальной сетью в стране.

По словам главы департамента Ближнего Востока организации HRW Сары Ли Уитсон, власти Ирана препятствуют доступу к информации, "пытаясь уйти от проблем". "Цензура никогда не должна использоваться для защиты от критичного взгляда на действия лидеров", — отметила она.

В понедельник прокуратура Тегерана по культурным вопросам и СМИ приняла решение о блокировке популярного мессенджера Telegram. В заявлении прокуратуры было указано, что решение принято с целью противодействия "неподконтрольной" деятельности Telegram и в связи с превращением этого мессенджера в "надежное прибежище" для деятельности международных террористических группировок, а также преступников.