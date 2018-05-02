БРЮССЕЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Пикет в память о трагических событиях в Одессе 2 мая 2014 года прошел в среду напротив здания Европарламента в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

На памятную акцию, которая проводится ежегодно в этот день, пришли несколько человек с черными шарами, флагом Одессы и листовками с напоминанием о трагедии и отсутствии надлежащего расследования этих событий. Пикет был организован депутатом Европарламента от Латвии Мирославом Митрофановым.

"Мы здесь собрались и будем собираться каждый год, и это наша моральная обязанность, чтобы напоминать европейцам и депутатам ЕП о трагедии в Доме профсоюзов, и о том, что сверхтерпимое отношение к преступлениям, которые совершались в годы так называемой революции на Украине, — время такого отношения заканчивается, нужно жестко требовать расследования и добиваться наказания для виновных", — заявил депутат журналистам.

"Мы ожидаем, что рано или поздно, пусть через 10 лет или больше, но объективное расследование будет проведено, сколько веревочке не виться, а конец все равно будет", — добавил он.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались столкновения между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.