Тереза Мэй извинилась за скандал вокруг "поколения Windrush"

ЛОНДОН, 2 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз принесла а парламенте извинения всем тем гражданам, которых затронул скандал вокруг "поколения Windrush".

"Я извинилась за то, что многие люди испытывали неуверенность, извинилась еще тогда… Как я уже сказала, я прошу за это прощения", — сказала Мэй, выступая в среду в британском парламенте. Также она поблагодарила экс-главу МВД Амбер Радд за работу.

Радд 29 апреля ушла в отставку после того, как парламентарии упрекнули ее в том, что она обманула палату общин, утверждая, что целевых показателей по депортациям, связанных с так называемым "делом поколения Windrush", в МВД нет.

Кроме этого Мэй пообещала, что правительство предоставит дополнительную информацию и документы в рамках дела, а также примет меры, которые обеспечат права потомков мигрантов.

После Второй мировой войны выходцев из Африки и с Карибских островов активно приглашали в Великобританию, чтобы возместить нехватку рабочей силы. Корабль, доставивший 492 мигранта в Великобританию 22 июня 1948 года, назывался Windrush. Недавно выяснилось, что многие родственники тех, кто приехал в Соединенное Королевство с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты: некоторые были вынуждены уехать, другим приходили предупреждения о возможной депортации, они теряли работу и право на медобслуживание.

Когда в распоряжение британских СМИ попали документы, свидетельствующие о том, что МВД устанавливало целевые показатели числа депортаций, Радд пришлось подать в отставку.