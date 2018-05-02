Число жертв атаки террористов на избирком в Ливии выросло до 11 человек

На месте взрыва в штаб-квартире Высшей избирательной комиссии в Триполи, Ливия. 2 мая 2018

На месте взрыва в штаб-квартире Высшей избирательной комиссии в Триполи, Ливия. 2 мая 2018

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Число жертв атаки террористов на штаб центральной избирательной комиссии Ливии в среду возросло до 11 человек, сообщил минздрав страны в своем аккаунте в Facebook.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал о семи погибших охранниках здания.

"Число жертв атаки на штаб избиркома в районе Гут аш-Шааль (в Триполи — ред.), возросло до 11 человек ", — сообщил минздрав.

Как отметило ведомство, еще как минимум два человека получили ранения, среди них женщина, которая сейчас находится в стабильном состоянии.

Как ранее сообщил в эфире местного канала 218 председатель избиркома Саид аль-Кудаби, террористы, среди которых были смертники, в среду ворвались в штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии в Триполи.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что силовикам удалось на месте уничтожить двух боевиков. Отмечалось, что террористы во время нападения могли захватить заложников, среди которых могли быть и иностранные граждане.