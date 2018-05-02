Суд в Киеве разрешил заочное расследование в отношении бывшего главы МВД

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Печерский районный суд Киева разрешил следователям генпрокуратуры проводить досудебное расследование в рамках уголовного дела против бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, сообщает в среду пресс-служба генпрокуратуры Украины.

"Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователей департамента специальных расследований генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего министра внутренних дел Украины В. Захарченко", — говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.

По данным ведомства, Захарченко подозревают в том, что действовавшие по его приказу правоохранители превысили служебные полномочия во время митингов в центре Киева в феврале 2014 года, что привело к массовым жертвам.

По закону, органы следствия обязаны отдельно просить у суда разрешения на заочное досудебное следствие и заочный суд над фигурантами дела в случае невозможности обеспечить их присутствие на процессе.

В конце апреля на пресс-конференции в Москве Виталий Захарченко заявил, что вывез с Украины в РФ документы по поводу госпереворота в феврале 2014 года и расстрелов на майдане, и пообещал передать их суду.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.