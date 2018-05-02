МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник запаса Виктор Мураховский прокомментировал заявление командующего операцией объединенных сил (ООС) Сергея Наева об усилении позиций ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. Комментарий эксперта приводит телеканал RT.

Ранее Наев заявил, что позиции Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе будут усилены. В частности, оборонные сооружения будут переоборудованы, а для личного состава и техники создадут новые укрытия.

Мураховский не ожидает обострения ситуации на юго-востоке Украины. По его мнению, никаких существенных изменений подобные заявления не принесут.

"Юридическое оформление — переформатирование из АТО в ООС — говорит о том, что военно-политическое руководство Украины перестало соблюдать какие-то условности и на минский формат не оглядывается вообще. Оно считает этот вопрос закрытым", — заявил он.

Эксперт также подчеркнул, что ополченцы стараются реагировать на реальные действия, а не на политические высказывания. По его мнению, "громкие заявления политиков Украины о том, что они в новом формате добьются там победы, не стоят выеденного яйца".

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о завершении "антитеррористической" операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция объединенных сил Украины. Сменой формата Киев легализовал использование вооруженных сил в разрешении конфликта в регионе в мирное время.