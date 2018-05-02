В Совфеде назвали две возможные точки столкновения России и США

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что сейчас в мире существуют две точки, где Россия и США могут столкнуться напрямую.

"Есть две зоны потенциального столкновения США и России: Сирия и Балтика. Военная активность США на Балтике может спровоцировать острый кризис", — написал сенатор у себя в Twitter.

Ранее американские СМИ сообщили о "перехвате" российским истребителем Су-27 противолодочного самолета ВВС США Boeing P-8 Poseidon в небе над Балтикой. В статье отмечается, что действия пилота Су-27 описываются как безопасные, но непрофессиональные.