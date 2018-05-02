ВЕНА, 2 мая — РИА Новости. Российские туристы не позволили вандалам осквернить мемориал советским воинам-освободителям в центре Вены, сообщили РИА Новости в посольстве России.
По словам путешественников, вечером 1 мая они отдыхали на площади Шварценбергплатц около монумента. После 22:20 территорию у памятника покинули полицейские, и к нему подошли двое молодых людей с бутылками с черной жидкостью. Россияне прогнали неизвестных.
Мемориал, расположенный на площади Шварценбергплатц в центре австрийской столицы, в 2018 году оскверняли дважды, обливая краской, — в ночь на 10 января и 6 марта. Аналогичный инцидент имел место и в январе 2017 года. Посольство России в Австрии неоднократно обращалось к австрийским властям с просьбой вести видеонаблюдение у мемориала.