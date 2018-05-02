На Украине объявили в розыск подозреваемого в избиении депутата Рады

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Украинская полиция в среду объявила в розыск подозреваемого в избиении депутата Верховной рады Украины от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Мустафы Найема Магомед-Амина Саитова, который накануне покинул страну, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В минувший понедельник Найем сообщил, что стал участником дорожного конфликта в центре Киева и находится в больнице. Депутат украинского парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция задержала троих участников этого инцидента. Найем во вторник сообщил, что четвертый подозреваемый сбежал из Украины в Баку, его слова подтвердили в прокуратуре Киева.

"Подозреваемый в избиении народного депутата Мустафы Найема объявлен в розыск", — написала Максимец на своей странице в Facebook.

Соответствующая информация также появилась на сайте МВД Украины в разделе "лица, скрывающиеся от органов власти".

Там указано, что Саитов исчез во вторник в Киеве, мера пресечения к нему не применялась и он обвиняется в хулиганстве и умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести.

Ранее в прокуратуре Киева сообщили, что решается вопрос об избрании судом меры пресечения троим задержанным подозреваемым.