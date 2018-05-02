В Литве предложили заморозить счета россиян из "списка Магнитского"

ВИЛЬНЮС, 2 мая — РИА Новости. Группа литовских депутатов предложила парламенту рассмотреть поправки к закону, позволяющие замораживать счета и финансовое имущество лиц, попавших в принятый ранее в стране "список Магнитского".
Документ подготовили председатель консервативной партии "Союз Отечества — христианские демократы" Габриелюс Ландсбергис, его однопартиец Лауринас Касчюнас а также представители "Движения либералов" Виталиюс Гейлюс и Аушрине Армонайте.
"Мы предлагаем рассмотреть поправки, позволяющие замораживать денежные средства и финансовое имущество лиц, попавших в "список Магнитского". Эти лица своей экономической деятельностью могут напрямую или не напрямую присоединиться к деятельности, связанной с нарушением международных норм", — заявил Ландсбергис на пресс-конференции в парламенте.
"Списки Магнитского"
Департамент миграции Литвы в январе опубликовал так называемый "список Магнитского", в котором в настоящее время находится 70 россиян. Им запрещен въезд в балтийскую республику. В их числе — глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, замглавы Следственного комитета при МВД Олег Логунов и четверо судей. Ранее российский МИД сообщил, что в ответ на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского" Москва вынуждена ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов.
Накануне "поправку Магнитского" принял парламент Великобритании. Законопроект предполагает санкции против тех, кто "серьезно нарушает" права человека.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.