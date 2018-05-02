В Литве предложили заморозить счета россиян из "списка Магнитского"

ВИЛЬНЮС, 2 мая — РИА Новости. Группа литовских депутатов предложила парламенту рассмотреть поправки к закону, позволяющие замораживать счета и финансовое имущество лиц, попавших в принятый ранее в стране "список Магнитского".

Документ подготовили председатель консервативной партии "Союз Отечества — христианские демократы" Габриелюс Ландсбергис, его однопартиец Лауринас Касчюнас а также представители "Движения либералов" Виталиюс Гейлюс и Аушрине Армонайте.

"Мы предлагаем рассмотреть поправки, позволяющие замораживать денежные средства и финансовое имущество лиц, попавших в "список Магнитского". Эти лица своей экономической деятельностью могут напрямую или не напрямую присоединиться к деятельности, связанной с нарушением международных норм", — заявил Ландсбергис на пресс-конференции в парламенте.

"Списки Магнитского"

Он добавил, что литовский "список Магнитского" должен расширяться. Если парламент Литвы примет предлагаемые депутатами поправки, денежные средства, находящиеся в банках Литвы и другое финансовое имущество лиц, попавших в "список Магнитского", будут заморожены.

Департамент миграции Литвы в январе опубликовал так называемый "список Магнитского", в котором в настоящее время находится 70 россиян. Им запрещен въезд в балтийскую республику. В их числе — глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, замглавы Следственного комитета при МВД Олег Логунов и четверо судей. Ранее российский МИД сообщил, что в ответ на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского" Москва вынуждена ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов.

Накануне "поправку Магнитского" принял парламент Великобритании. Законопроект предполагает санкции против тех, кто "серьезно нарушает" права человека.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами России, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.