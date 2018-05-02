При нападении боевиков на избирком в Ливии погибли семь человек

КАИР, 2 мая — РИА Новости. До семи человек возросло количество жертв нападения террористов на штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии в ливийском Триполи, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Как ранее сообщил в эфире местного канала председатель избиркома Саид аль-Кудаби, террористы, среди которых был смертник, в среду ворвались в штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии в Триполи.

По словам корреспондента телеканала "Аль-Арабия", при атаке боевиков погибло семь охранников избиркома. Силовикам удалось на месте уничтожить двух боевиков. Журналист отмечает, что террористы во время нападения могли захватить заложников, среди которых могли быть и иностранные граждане.