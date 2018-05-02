ТБИЛИСИ, 2 мая — РИА Новости. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что выбранная правящими властями "политика стратегического терпения" в отношении России, верная.
Президент при этом призвал всех представителей властей, несмотря на политические разногласия, объединиться перед "этим вызовом". Он также раскритиковал внесенные изменения в конституцию страны, которые подразумевают упразднение действующего при президенте Совета национальной безопасности.
"Нам необходимо в этом направлении быть особенно трезвыми", — добавил Маргвелашвили.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.