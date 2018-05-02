В Киеве назвали страны, готовые спонсировать миссию миротворцев в Донбассе

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США, Франция и Германия готовы профинансировать миротворческую миссию ООН в Донбассе, заявил в эфире "Пятого канала" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрий Грымчак.

По его словам, самое главное — расчеты и соглашения о донорах этой операции — у Киева есть. Теперь нужно найти войска и вооружения.

"Сегодня у нас есть десятки стран, которые, условно говоря, зарабатывают на миротворческих миссиях, именно посылая свои войска. Поэтому я не думаю, что у нас есть проблемы в этом", — подчеркнул он.

Грымчак напомнил, что, по подсчетам бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, Украине нужно 20-25 тысяч военных и пять тысяч полицейских международной миссии.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении "антитеррористической" операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция объединенных сил Украины. Смена режимов, по мнению Киева, обусловлена тем, что предыдущий формат себя исчерпал.