Пограничники задержали трех человек за попытку попасть в Чернобыльскую зону

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Трех экстремалов, которые пытались попасть в Чернобыльскую зону отчуждения, задержали сотрудники госпогранслужбы Украины, сообщает пресс-служба пограничной службы в среду.

"Военнослужащие пограничного отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с представителями нацполиции задержали двух украинцев и россиянина на окраине населенного пункта Карпиловка, Иванковского района. Правонарушители намеревались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма", — говорится в сообщении на сайте пограничного ведомства.

Сообщается, что на правонарушителей составлены административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, им грозят штрафы.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.