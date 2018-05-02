СМИ сообщили о сближении российского Су-27 с самолетом ВМС США над Балтикой

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 приблизился к патрульному противолодочному самолету Boeing P-8 Poseidon Военно-морских сил США в небе над Балтикой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух представителей американских ВС.

Инцидент произошел над Балтийским морем во вторник. Согласно данным телеканала, российский Су-27 приблизился и держался на расстоянии около шести метров от американского самолета в течение девяти минут.

"Перехват был описан представителями ВС как безопасный, но непрофессиональный", — уточняет телеканал. По словам одного из его собеседников, ВМС официально не классифицируют подобные инциденты как "профессиональные" или "непрофессиональные", используя термины "безопасно" или "небезопасно".

Официальный представитель ВМС США в Европе Зак Харрелл отказался прокомментировать ситуацию, однако заявил, что корабли и самолеты ведомства "регулярно взаимодействуют с военными подразделениями других стран".

Комментарием российского Минобороны РИА Новости пока не располагает.