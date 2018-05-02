В сети появилось видео того, как депутату Рады сломали челюсть

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пользователь Facebook Александр Кузьменко опубликовал видео нападения на депутата Верховной рады Мустафу Найема.

В ролике видно, что Найема окружили пять человек. Один из них сильно бьет его по лицу. После этого его толкают и наносят еще несколько ударов.

Инцидент произошел 30 апреля в центре Киева. По словам самого депутата, его "попробовали подрезать" на перекрестке бульвара Шевченко и Крещатика. Тогда он заблокировал дорогу машине, водитель которой попытался это сделать, и вступил перепалку с ним и пассажиром.

Те, по его словам, "решили вызвать своих ребят", один из которых и начал избивать депутата. В больнице Найему диагностировали "перелом челюсти и чего-то еще".

Позже член коллегии Министерства внутренних дел Украины нардеп Антон Геращенко сообщил о задержании трех подозреваемых и опубликовал их фото на своей странице а Facebook. Брат Найема Маси, в свою очередь, отметил, что среди них нет тех, кто участвовал в самом нападении.

Мустафа Найем опубликовал подробности, связанные с расследованием этого инцидента, и отметил, что "хороших новостей пока мало". В частности, стало известно, что четвертый подозреваемый, тот самый, который его бил, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя.