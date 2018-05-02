Оппозиция в Армении начала перекрывать дороги

Сторонники армянской оппозиции блокируют дорогу в аэропорт время протестов в Ереване. 2 мая 2018

Сторонники армянской оппозиции блокируют дорогу в аэропорт время протестов в Ереване. 2 мая 2018

ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. Протестующие в Ереване перекрывают центральные улицы Еревана. Автомобильное движение практически прекращено, также нарушена работа метрополитена, передает Sputnik Армения.

Согласно видеокадрам на YouTube , шествия по центральным улицам столицы проводят студенты.

Из-за блокирования дороги к аэропорту Звартноц людям приходится пешком идти несколько сотен метров до воздушной гавани, сообщает корреспондент агентства Sputnik Армения. Среди пешеходов оказался известный джазмен Тигран Амасян.

"Еду на гастроли, через несколько дней вернусь", — сказал музыкант.

© Sputnik Армянский джазмен Тигран Амасян по дороге в аэропорт Звартноц в Ереване © Sputnik Армянский джазмен Тигран Амасян по дороге в аэропорт Звартноц в Ереване

При этом, по информации издания, не менее двух десятков сотрудников аэропорта присоединились к демонстрантам.

В свою очередь, министерство обороны страны призвало обеспечить бесперебойное движение военной техники для обеспечения безопасности страны.

Лидер оппозиции Никол Пашинян, который не смог набрать необходимое количество голосов в Национальном собрании (парламенте) Армении на выборах премьер-министра (45 голосов "за" при необходимых 53), призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения.

Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера, в противном случае он будет автоматически распущен.