ЕРЕВАН, 2 мая – РИА Новости. Протестующие начали блокировать дорогу в ереванский аэропорт Звартноц, соответствующие видеокадры размещены на Youtube, а также на новостных сайтах.

Суда по роликам, дорога перекрыта с двух сторон. Полиция уговаривает демонстрантов открыть проезд. По данным Sputnik Армения, около двадцати сотрудников воздушной гавани присоединились к митингующим.

Во вторник лидер оппозиции Никол Пашинян призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения, объявить всеобщую забастовку, перекрыть все улицы, пути к аэропорту.

Во вторник Национальное собрание Армении не смогло избрать лидера протестного движения Никола Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.