Первый замгенпрокурора США заявил, что ему угрожали

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Первый заместитель генпрокурора США Род Розенстайн заявил, что ему угрожали на фоне намерения некоторых республиканцев снять его с должности.

"На протяжении достаточно долгого времени были люди, которые высказывали угрозы против меня, как частным образом, так и публично", — заявил Розенстайн, выступая в Музее новостей в Вашингтоне.

Накануне несколько республиканцев во главе с конгрессменом Марком Мидоузом заявили, что составили обвинения для импичмента Розенстайну. Конгресс имеет такие полномочия, однако сейчас маловероятно, чтобы для этого набралось достаточно голосов.

Розенстайн неоднократно подвергался резкой критике и со стороны Дональда Трампа.

Противники Розенстайна заявляют, что он утаивал секретные материалы от конгресса. Некоторые документы для "российского расследования" комитет по разведке палаты представителей получил после того, как Розенстайну пригрозили публичным порицанием конгресса — хотя нет данных, что первый замгенпрокурора выдал документы именно вследствие этой угрозы.

Демократы подозревают, что претензии к Розенстайну вызваны тем, что тот способствует "российскому расследованию" против президента.

В 2017 году после самоотвода генпрокурора — главы минюста Джеффа Сешнса именно Розенстайн назначил спецпрокурора Роберта Мюллера для расследования предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, которое в Москве отрицают, а также возможные связи Трампа и России, которые отрицают не только в Кремле, но и в Белом доме.