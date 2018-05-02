Первый замгенпрокурора США заявил, что ему угрожали

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Первый заместитель генпрокурора США Род Розенстайн заявил, что ему угрожали на фоне намерения некоторых республиканцев снять его с должности.
Накануне несколько республиканцев во главе с конгрессменом Марком Мидоузом заявили, что составили обвинения для импичмента Розенстайну. Конгресс имеет такие полномочия, однако сейчас маловероятно, чтобы для этого набралось достаточно голосов.
Розенстайн неоднократно подвергался резкой критике и со стороны Дональда Трампа.
Демократы подозревают, что претензии к Розенстайну вызваны тем, что тот способствует "российскому расследованию" против президента.
В 2017 году после самоотвода генпрокурора — главы минюста Джеффа Сешнса именно Розенстайн назначил спецпрокурора Роберта Мюллера для расследования предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, которое в Москве отрицают, а также возможные связи Трампа и России, которые отрицают не только в Кремле, но и в Белом доме.