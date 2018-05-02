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Пашинян призвал своих сторонников блокировать все дороги Армении‍

Сюжет:
Ситуация в Армении (388)
04:1002.05.2018
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкКандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018Кандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян, после того как стало известно, что большинство депутатов Национального собрания не проголосовало за избрание его на должность премьер-министра, призвал госслужащих к всеобщей забастовке, а своих сторонников — к тотальной акции гражданского неповиновения, включающей перекрытие улиц и дорог.

Спикер парламента Армении Ара Баблоян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Спикер парламента Армении покинул заседание во время речи Пашиняна
В частности, он заявил о необходимости перекрыть улицы и пути к аэропорту.

"Завтра госслужащие должны объявить всеобщую забастовку. Завтра число неприсоединившихся к тотальным акциям гражданского неповиновения можно будет сосчитать на пальцах", — сказал лидер оппозиции.

"С 8.15 (7.15 мск) мы проводим тотальную акцию гражданского неповиновения, объявляем всеобщую забастовку, перекрываем все улицы, дороги, пути к аэропорту", — подчеркнул оппозиционер.

По его словам, требования протестующих остаются прежними — избрание премьером "кандидата от народа".

Сторонники Пашиняна выразили готовность митинговать в Ереване "до победы".

Голосование в парламенте

Во вторник парламент Армении не избрал Никола Пашиняна новым премьер-министром. Обсуждение вопроса состоялось на специальном заседании. За оппозиционера проголосовали 45 депутатов, тогда как для избрания необходимы голоса 53.

В пользу кандидата от объединения "Елк" ("Исход") выступили две другие фракции парламента — блок "Царукян" и "Дашнакцутюн". Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте, и для избрания премьера требовались голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении — всего ей принадлежит 58 мест. Однако она выступила против кандидатуры оппозиционера.

Кандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян до этого заявил, что партия не будет препятствовать кандидату, если его выдвинут все три остальные фракции.

Пашинян пообещал сформировать в стране правительство национального согласия и не проводить кадровых чисток.

"Я обещаю приступить на основе широких консультаций к формированию временного правительства национального согласия и не допустить кадровых чисток", — отметил кандидат.

Говоря о голосовании, оппозиционер заявил, что проблема не в том, изберут или не изберут его премьером. "Проблема в том, хотите ли вы победы народа или нет. Вы сами знаете, что не сможете остановить эту победу", — сказал Пашинян.

Вторая попытка

Пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Тигран Авинян сообщил, что кандидатура лидера оппозиции будет вновь выдвинута на пост премьера Армении.

"Мы обязательно выдвинем кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Думаю, народное движение уже достигло успеха, через неделю этот успех нужно просто закрепить юридически", — подчеркнул Авинян.

Кандидат в премьер-министры Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Согласно конституции, новые выборы главы правительства должны быть проведены через семь дней. Кандидатов во втором туре должны выдвигать уже не отдельные фракции, а минимум треть от общего числа депутатов. Если премьера не изберут и во второй раз, то это влечен автоматический роспуск Национального собрания.

Реакция Евросоюза

ЕС призвал все стороны происходящих в Армении процессов, включая правоохранительные органы и участников протестов, избегать конфронтации.

"Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны, включая правоохранительные органы и тех, кто осуществляет свое право на свободу собраний и выражения мнений, избегали конфронтации и проявляли сдержанность и ответственность, как это имело место в последние дни", — говорится в распространенном во вторник заявлении европейской внешнеполитической службы.

Президент Армении Армен Саркисян и Никол Пашинян во время беседы на площади Республики в Ереване. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Саркисян призвал жителей страны проявить гражданскую ответственность
Также ЕС призвал все заинтересованные стороны к участию во "всеобъемлющем диалоге для демократического формирования нового правительства в соответствии с конституцией и в интересах всех армян".

Протесты в Армении

Пашинян, который с 13 апреля руководил массовыми акциями протеста в Армении, является единственным кандидатом в премьер-министры.

Оппозиция обвиняла Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля противники власти объявили о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку.

Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

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