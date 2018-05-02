Пашинян призвал своих сторонников блокировать все дороги Армении‍

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян, после того как стало известно, что большинство депутатов Национального собрания не проголосовало за избрание его на должность премьер-министра, призвал госслужащих к всеобщей забастовке, а своих сторонников — к тотальной акции гражданского неповиновения, включающей перекрытие улиц и дорог.
"Завтра госслужащие должны объявить всеобщую забастовку. Завтра число неприсоединившихся к тотальным акциям гражданского неповиновения можно будет сосчитать на пальцах", — сказал лидер оппозиции.
"С 8.15 (7.15 мск) мы проводим тотальную акцию гражданского неповиновения, объявляем всеобщую забастовку, перекрываем все улицы, дороги, пути к аэропорту", — подчеркнул оппозиционер.
По его словам, требования протестующих остаются прежними — избрание премьером "кандидата от народа".
Сторонники Пашиняна выразили готовность митинговать в Ереване "до победы".
Голосование в парламенте
Во вторник парламент Армении не избрал Никола Пашиняна новым премьер-министром. Обсуждение вопроса состоялось на специальном заседании. За оппозиционера проголосовали 45 депутатов, тогда как для избрания необходимы голоса 53.
В пользу кандидата от объединения "Елк" ("Исход") выступили две другие фракции парламента — блок "Царукян" и "Дашнакцутюн". Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте, и для избрания премьера требовались голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении — всего ей принадлежит 58 мест. Однако она выступила против кандидатуры оппозиционера.
Пашинян пообещал сформировать в стране правительство национального согласия и не проводить кадровых чисток.
"Я обещаю приступить на основе широких консультаций к формированию временного правительства национального согласия и не допустить кадровых чисток", — отметил кандидат.
Говоря о голосовании, оппозиционер заявил, что проблема не в том, изберут или не изберут его премьером. "Проблема в том, хотите ли вы победы народа или нет. Вы сами знаете, что не сможете остановить эту победу", — сказал Пашинян.
Вторая попытка
Пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Тигран Авинян сообщил, что кандидатура лидера оппозиции будет вновь выдвинута на пост премьера Армении.
"Мы обязательно выдвинем кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Думаю, народное движение уже достигло успеха, через неделю этот успех нужно просто закрепить юридически", — подчеркнул Авинян.
Реакция Евросоюза
ЕС призвал все стороны происходящих в Армении процессов, включая правоохранительные органы и участников протестов, избегать конфронтации.
"Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны, включая правоохранительные органы и тех, кто осуществляет свое право на свободу собраний и выражения мнений, избегали конфронтации и проявляли сдержанность и ответственность, как это имело место в последние дни", — говорится в распространенном во вторник заявлении европейской внешнеполитической службы.
Протесты в Армении
Пашинян, который с 13 апреля руководил массовыми акциями протеста в Армении, является единственным кандидатом в премьер-министры.
Оппозиция обвиняла Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля противники власти объявили о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку.
Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.