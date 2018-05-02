Депутаты британского парламента приняли "поправку Магнитского"

ЛОНДОН, 2 мая — РИА Новости, Мария Табак. Британские парламентарии во вторник одобрили поправки к внесенному правительством законопроекту "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег", одна из которых обязуют британские заморские территории раскрывать имена владельцев офшорных счетов, а другая — по прозвищу "поправка Магнитского" — позволяет властям страны вводить санкции в отношении нарушителей прав человека по всему миру.
Из тени в свет
Согласно поправке об офшорах, Каймановы острова и Британские Виргинские острова к концу 2020 года должны будут публиковать информацию о до тех пор засекреченных офшорных регистрациях компаний, что должно позволить властям страны лучше бороться с уходом от налогов. Действие поправки не распространится на британские коронные владения.
Изначально на этих мерах настаивал бывший премьер Дэвид Кэмерон, однако заморские территории, которые могут лишиться существенных доходов, выступали против этого. Правительство не могло напрямую обязать их публиковать информацию об офшорах, поскольку было вынуждено уважать автономию территорий.
"Мы прислушались к настроениям в палате общин и без сомнений принимаем точку зрения большинства депутатов, что заморские территории должны публиковать реестры", — отметил замминистра иностранных дел Алан Дункан, выступая в парламенте.
"Поправка Магнитского"
Второй важной поправкой, одобренной во вторник, была так называемая "поправка Магнитского".
"Она предусматривает санкции против тех, кто серьезно нарушает права человека. Этим вопросом интересовались члены обеих палат парламента. Я понимаю, почему парламентарии и другие люди хотели включения в законопроект положений о нарушении прав человека и упоминания в связи с этим дела Сергея Магнитского", — сказал Дункан.
Он также заверил, что правительство обязуется обнародовать имена всех, кого затронут санкции по "поправке Магнитского".
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
Другие "законопроекты Магнитского"
Сейчас в парламенте рассматриваются еще два законопроекта, близкие данному законопроекту по своей тематике.
Законопроект под названием "Санкции (Нарушение прав человека и коррупция)" и по прозвищу "законопроект Магнитского" внес в декабре 2017 года депутат-лейборист Иан Остин, инициатива касается иностранцев, не имеющих британских и европейских паспортов. Законопроект, прошедший второе чтение в палате общин, предусматривает запреты на выдачу виз и замораживание активов лиц, причастных к нарушению прав человека.
Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель Магнитского. В 1995-2007 годах он был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.