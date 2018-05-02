Трамп лично надиктовал справку о состоянии здоровья, заявил его бывший врач

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании 2016 года лично надиктовал справку о блестящем состоянии своего здоровья, заявил тогдашний врач Трампа Харольд Борнстейн.CNN.
Двустраничная справка о здоровье Трампа за подписью Борнстейна вызвала в свое время насмешки из-за преувеличенно оптимистичного тона. Там сообщалось, в частности, что Трамп "исключительно силен и вынослив" и будет "самым здоровым человеком, которого когда-либо избирали президентом США".
Борнстейн также заявил, что личный телохранитель Трампа впоследствии "ограбил" его офис, отняв у него документы о здоровье Трампа. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс на брифинге во вторник заявила, что Белый дом получил эти документы в установленном порядке.