Численность вооруженных сил Афганистана сократилась за год на 12%

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Численность Национальных вооруженных сил Афганистана (ANDSF) за год сократилась на 12 процентов на фоне захвата радикальным движением "Талибан"* новых округов страны, свидетельствует отчет американского специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR).

"Американские ВС в Афганистане доложили, что текущая штатная численность ANDSF на январь 2018 года составляла 296409 человек. Эти цифры свидетельствуют о резком снижении численности вооруженных сил по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, в целом это сокращение на 35999 человек", — говорится в отчете.

В документе также отмечается, что в настоящий момент 14,5% округов страны находятся под контролем талибов, это рекордный процент в истории отчетности SIGAR, которая ведется с 2016 года.

* Запрещенная в России террористическая организация