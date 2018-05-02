"Реал" третий раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов‍

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб "Реал" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сыграл вничью с мюнхенской "Баварией", став в результате первым финалистом турнира. Это ему удалось в третий раз подряд.

Матч в Мадриде завершился со счетом 2:2. Дубль в составе "Реала" сделал Карим Бензема дважды, на одиннадцатой и 46-й минуте. У их соперников голы забили Йозуа Киммих, на третьей минуте, а также на 63-й минуте Хамес Родригес.

25 апреля в Мюнхене состоялась их первая встреча. Матч закончился победой мадридского клуба с результатом 2:1.

В среду определится второй финалист Лиги чемпионов. На этом турнире встретятся английский "Ливерпуль" и итальянская "Рома". Состоявшаяся 24 апреля в Ливерпуле первая игра завершилась в пользу хозяев с итогом 5:2.

Главный тренер мадридского футбольного клуба Зинедин Зидан прокомментировал итог матча. По его словам, три выхода подряд в финал Лиги чемпионов — это ненормально, но раз уж "Реал" там оказался, то надо снова побеждать.

"В футболе порой приходится терпеть, особенно когда дело касается Лиги чемпионов. Без этого никогда не доберешься до финала! Но тем приятнее полученная награда. Хотя я должен признать, что такие матчи не слишком хорошо отражаются на сердце", — отметил он.