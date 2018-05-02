В Париже задержали более 100 человек после беспорядков

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. После беспорядков на первомайской демонстрации в Париже под стражу заключены 102 человека, передает радиостанция France Info со ссылкой на префекта полиции французской столицы Мишеля Дельпюэша.
Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге была вынуждена вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.
Президент Эммануэль Макрон заявил, что решительно осуждает произошедшие беспорядки, и подчеркнул, что ответственные за насилие будут привлечены к ответственности.