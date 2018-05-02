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В мире

В Киеве назвали три варианта решения конфликта в Донбассе

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2018 (13)
01:2202.05.2018
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© AFP 2018 / Oleksandr RatushniakСолдаты ВСУ. Архивное фотоСолдаты ВСУ. Архивное фото
© AFP 2018 / Oleksandr Ratushniak

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские власти рассматривают три вероятных способа решения конфликта в Донбассе, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Чиновник считает, что украинская армия может полностью освободить отдельные регионы Донецкой и Луганской областей за две недели, однако сомневается, что будет задействован военный сценарий.

Остальные два плана замминистра называет "хорватскими".

"В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии", — рассказал Грымчак в эфире "Громадского радио". Он напомнил, что президента Сербии Слободана Милошевича тогда поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт.

Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Второй "хорватский" сценарий украинские власти рассматривают как основной. Как отметил замминистра, такой план предполагает введение миротворческого контингента на юго-востоке Украины и вывод с этой территории иностранных войск.

"Также необходимо разоружить боевиков, создать международную переходную администрацию для передачи этих территорий под контроль Украины", — заключил чиновник.

"Операция объединенных сил"

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе и о начале операции "объединенных сил". Смена режимов, по мнению Киева, обусловлена тем, что предыдущий формат себя исчерпал.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Украинский лидер опубликовал в своем Twitter момент подписания указа о начале нового режима в Донбассе. Операцию возглавят военные, тогда как "антитеррористической операцией" занималась лишь Служба безопасности Украины. Однако Киев подчеркивает, что возможность проведения точечных "антитеррористических операций" сохраняется — такой формат может быть введен в любое время "при возникновении угрозы".

По словам украинского президента, АТО позволила провести выборы на Украине в 2014-2015 годах. Также Порошенко заявил, что этот режим "разрушил планы Российской Федерации, одним из ключевых элементов которых было непризнание новой украинской власти и попытка навязать миру тезисы, что на Украине состоялся государственный переворот".

"Благодаря мужеству и героизму воинов вооруженных сил, службы безопасности, национальной гвардии, пограничников и национальной полиции было освобождено более 200 населенных пунктов, которые раньше были оккупированными", — добавил президент страны.

"Шило на мыло"

В свою очередь в Донбассе усомнились, что нововведение как-то изменит ситуацию на юго-востоке Украины. С таким мнением выступил глава представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Военнослужащие ВСУ на востоке Украины
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine
Политолог прокомментировал смену формата операции ВСУ в Донбассе
"Смена формата операции с так называемой АТО на так называемую ООС сути не меняет. Все это военный путь решения конфликта", — сообщил он.

Якубов также подчеркнул, что непризнанная республика придерживается Минских соглашений и оставляет за собой право защищать мирное население любыми способами.

В самопровозглашенной Луганской народной республике также считают, что новый формат никак не повлияет на ситуацию в регионе.

"Основная "пуля" все равно в голове у Порошенко, который уверовал, что на "ястребиной риторике" он сможет добраться до второго президентского срока, чтобы потом снова пообещать, что войну он может закончить за несколько часов и забыть на четыре года", — сказал представитель непризнанной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

Минские соглашения
Минские соглашения
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
На Грани Фола
Да он уже прообещался с Крымом, ему никто не верит уже давно на Украине. Ему лишь бы пообещать, а дальше хоть трава не расти... Порох предатель украинского народа!!! И враг русского народа.
01:42
02.05.2018
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Леонид КаданцевНа Грани Фола
На Грани Фола, Время Покажет и всё рассудит Скорей бы пришло это "Время"
02:02
02.05.2018
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