В Киеве назвали три варианта решения конфликта в Донбассе

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские власти рассматривают три вероятных способа решения конфликта в Донбассе, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Чиновник считает, что украинская армия может полностью освободить отдельные регионы Донецкой и Луганской областей за две недели, однако сомневается, что будет задействован военный сценарий.

Остальные два плана замминистра называет "хорватскими".

"В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии", — рассказал Грымчак в эфире "Громадского радио". Он напомнил, что президента Сербии Слободана Милошевича тогда поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт.

Второй "хорватский" сценарий украинские власти рассматривают как основной. Как отметил замминистра, такой план предполагает введение миротворческого контингента на юго-востоке Украины и вывод с этой территории иностранных войск.

"Также необходимо разоружить боевиков, создать международную переходную администрацию для передачи этих территорий под контроль Украины", — заключил чиновник.

"Операция объединенных сил"

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе и о начале операции "объединенных сил". Смена режимов, по мнению Киева, обусловлена тем, что предыдущий формат себя исчерпал.

Украинский лидер опубликовал в своем Twitter момент подписания указа о начале нового режима в Донбассе. Операцию возглавят военные, тогда как "антитеррористической операцией" занималась лишь Служба безопасности Украины. Однако Киев подчеркивает, что возможность проведения точечных "антитеррористических операций" сохраняется — такой формат может быть введен в любое время "при возникновении угрозы".

По словам украинского президента, АТО позволила провести выборы на Украине в 2014-2015 годах. Также Порошенко заявил, что этот режим "разрушил планы Российской Федерации, одним из ключевых элементов которых было непризнание новой украинской власти и попытка навязать миру тезисы, что на Украине состоялся государственный переворот".

"Благодаря мужеству и героизму воинов вооруженных сил, службы безопасности, национальной гвардии, пограничников и национальной полиции было освобождено более 200 населенных пунктов, которые раньше были оккупированными", — добавил президент страны.

"Шило на мыло"

В свою очередь в Донбассе усомнились, что нововведение как-то изменит ситуацию на юго-востоке Украины. С таким мнением выступил глава представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Смена формата операции с так называемой АТО на так называемую ООС сути не меняет. Все это военный путь решения конфликта", — сообщил он.

Якубов также подчеркнул, что непризнанная республика придерживается Минских соглашений и оставляет за собой право защищать мирное население любыми способами.

В самопровозглашенной Луганской народной республике также считают, что новый формат никак не повлияет на ситуацию в регионе.

"Основная "пуля" все равно в голове у Порошенко, который уверовал, что на "ястребиной риторике" он сможет добраться до второго президентского срока, чтобы потом снова пообещать, что войну он может закончить за несколько часов и забыть на четыре года", — сказал представитель непризнанной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.