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В мире

Эксперты заявили о росте военных расходов в мире

01:0702.05.2018
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПуск ракеты. Архивное фотоПуск ракеты. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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СТОКГОЛЬМ, 2 мая — РИА Новости, Людмила Божко. Военные расходы в мире, по данным за 2017 год, составили 1,7 триллиона долларов, что на 1,1% выше показателей предыдущего года, сообщил в среду Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ, SIPRI) в связи с публикацией ежегодных данных по тенденциям затрат в военной сфере и списка 15 стран с самыми высокими военными расходами.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© REUTERS / Joe Skipper
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Названные данные по глобальным расходам эксперты считают одними из самых высоких за период, прошедший после окончания "холодной войны". В СИПРИ поясняют, что последовательный рост расходов наблюдался с 1999 по 2011 год. Практически без изменений военные затраты были с 2012 по 2016 год и незначительный их рост отмечен в 2017 году.

По подсчетам СИПРИ, военные расходы в целом составили 2,2% от мирового ВВП, что в среднем эквивалентно 230 долларам на человека. Для сравнения эксперты поясняют, что эта доля была довольно высокой в 1992 году — 3,3 %. Она снизилась до 2,1% в 2014 году.

Рейтинг СИПРИ

Страной с самыми высокими ежегодными военными расходами остаются США. Их доля в мировых расходах составила за прошедший год 35%.

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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На втором месте – Китай, на долю которого в списке 15 стран с высокими военными расходами, по приблизительным оценкам СИПРИ, приходится 13%. С третьего на четвертое место опустилась Россия (3,8 %), уступив место Саудовской Аравии (4%). Пятое место отдано Индии (3,7 %). На всю эту пятерку приходится около 60% от общих глобальных военных расходов.

Согласно оценкам СИПРИ, четыре из 15 стран с крупными затратами на военную сферу находятся в Западной Европе – Франция (шестое место), Великобритания (седьмое), Германия (девятое) и Италия (12-е). Их совместная доля в мировых затратах составляет 10%. В 2008 году она составляла 15%.

В России расходы упали

По данным СИПРИ, военные расходы России впервые после 1998 года сократились на 20% и составили 66,3 миллиарда долларов. Согласно докладу, это снижение означает, что доля военных расходов в российском ВВП сократилась до 4,3% в 2017 году с 5,5 % в 2016 году. Вместе с этим в СИПРИ считают, что место военных расходов в ВВП страны продолжает оставаться заметным, если сравнивать с любой другой европейской страной за период после 2011 года.

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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В докладе отмечается, что рост военных расходов отмечен в 2017 году в странах Центральной (на 12 %) и Западной Европы (1,7%). Общие военные расходы 29 стран НАТО составили в 2017 году 900 миллиардов долларов, что в доле мировых расходов — 52 %, сообщается в докладе.

Китай лидирует в расходах в Азии и Океании

В СИПРИ отмечают, что рост расходов продолжается в странах Азии и Океании и что этот процесс наблюдается последние 29 лет. Заметными для региона эксперты называют военные расходы Китая, увеличившего их в 2017 году на 5,6 % (228 миллиардов долларов). Доля страны в глобальных затратах выросла, по оценкам СИПРИ, с 5,8% в 2008 году до 13% в 2017 году.

"Напряженность между Китаем и многими его соседями продолжает стимулировать рост военных расходов в Азии", — сказал исследователь СИПРИ Симон Веземан, комментируя данные. Его слова приводятся в сообщении для прессы.

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Военные расходы на Ближнем Востоке, по имеющимся у СИПРИ данным, выросли в прошлом году на 6,2% по сравнению с предыдущим 2016 годом, и лидером региона по этим затратам эксперты назвали Саудовскую Аравию (рост расходов на 9,2%). Несмотря на низкие цены на нефть, отметили аналитики и рост военных расходов в Иране и Ираке.

В связи с публикацией материалов в СИПРИ замечают, что под военными расходами имеются ввиду государственные траты на военные силы и мероприятия, включая зарплату, выплаты, эксплуатационные расходы, закупки оружия и оборудования, военное строительство, научные исследования и разработки, административные расходы и так далее.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году. СИПРИ является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Александр Викторович
Интересно, какую сумму эти эксперты получили за свои исследования? Немалую. Классный вид заработка, заявлять то, что очевидно всему миру!
01:39
02.05.2018
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