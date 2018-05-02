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В мире

Парламент Армении не избрал Пашиняна на должность премьера‍

Сюжет:
Ситуация в Армении (387)
00:3302.05.2018
(обновлено: 01:05 02.05.2018)
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© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 1 мая — РИА Новости. Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян не смог набрать необходимое количество голосов в Национальном собрании (парламенте) Армении на выборах премьер-министра. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) в полном составе проголосовала против кандидатуры оппозиционера.

Участники митинга в Ереване
© AP Photo / Sergei Grits
Евросоюз призвал все стороны в Армении избегать конфронтации
Пашинян после провального голосования в парламенте заявил, что революция продолжается, и призвал своих сторонников к тотальной забастовке с блокированием дорог.

Большинство против

Специальное заседание парламента, на котором рассматривался вопрос избрания премьер-министра, длилось с 11.00 мск и почти до 19.00 мск. В начале заседания представитель оппозиционной фракции "Елк" (Исход) Арарат Мирзоян выдвинул кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

Затем слово взял Пашинян, на протяжение нескольких часов он отвечал на вопросы парламентариев. После этого депутаты выступили с заявлениями. Заключительное слово снова взял Пашинян.

По итогам голосования за лидера оппозиции проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Против кандидатуры Пашиняна проголосовали депутаты правящей РПА.

Согласно армянскому законодательству, если премьер-министр не будет избран с первой попытки, повторные выборы проводятся через семь дней. Участвовать в новых выборах могут кандидаты, выдвинутые минимум одной третью от общего числа депутатов.

Кандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Пашинян призвал госслужащих объявить забастовку
В случае, если главу кабмина не удастся избрать второй раз, Национальное собрание должно быть распущено.

Программа Пашиняна

В ходе своего выступления в парламенте лидер оппозиции рассказал о своем видении внешней и внутренней политики страны.

В частности, лидер оппозиции в Армении в очередной раз подчеркнул, что в случае его избрания на пост главы кабмина, отношения Армении и РФ будут улучшаться и углубляться.

Он также заявил, что полиция и Служба национальной безопасности (СНБ) страны должны поменять статус и стать министерствами. СНБ и полиция сейчас являются действующими при правительстве органами.

Кроме того, по мнению Пашиняна, Армения нуждается в увеличении военных расходов. "Военные расходы в Армении должны быть адекватны ситуации в регионе. Считаю ли я, что сейчас Армения нуждается в увеличении военных расходов? Да. И мы сможем это сделать параллельно с ростом бюджетных поступлений", — сказал Пашинян.

Помимо этого, Пашинян заявил о необходимости вести диалог с Евросоюзом об отмене визового режима для граждан Армении.

Кандидат в премьер-министры Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Кандидатура Пашиняна будет вновь выдвинута на пост премьера Армении
Тотальная забастовка

После закрытия заседания Национального собрания Пашинян пришел к своим сторонникам на митинг на площадь Республики, которые митинговали там целый день. Многотысячная толпа встретила его криками "Никол, Никол".

Лидер протестов в Армении призвал госслужащих к всеобщей забастовке, а своих сторонников — к тотальной акции гражданского неповиновения, в частности, перекрыть улицы и пути к аэропорту.

"Завтра госслужащие должны объявить всеобщую забастовку. Завтра число неприсоединившихся к тотальным акциям гражданского неповиновения можно будет сосчитать на пальцах", — сказал Пашинян на митинге.

"С 08.15 (07.15 мск) мы проводим тотальную акцию гражданского неповиновения, объявляем всеобщую забастовку, перекрываем все улицы, дороги, пути к аэропорту", — добавил он.

По словам лидера протестов, требования протестующих остаются прежними — избрание премьером "кандидата от народа".

Участники митинга в Ереване
© AP Photo / Sergei Grits
Евросоюз призвал все стороны в Армении избегать конфронтации
Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
invisibleworld
Если так будут выбирать премьеров везде, то руководить странами будут или популисты, горлопаны да лидеры фанатов, либо бывшие зк. У тех организаторский опыт есть. Только вот в результате будет либо резня либо диктат.
00:49
02.05.2018
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Bacha.1963
Ну, ведет себя этот субъект с ярлыком на княжение от Госдепа, как 100% либерал, когда проигрывает, то устраивает государственные перевороты или выводит толпу кострюлеголовых на улицу, пообещав всех их сделать рокфеллерами прям сразу, как только дорвется до власти.
00:56
02.05.2018
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