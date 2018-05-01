В Греции сгорел крупнейший в Европе аккумуляторный завод

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сильный пожар произошел во вторник на крупнейшем в Европе заводе по производству батарей всех типов компании Systems Sunlight. Предприятию, расположенному в районе Олвио города Ксанти на севере Греции, нанесен серьезный ущерб.
Как сообщила компания, пожар начался около часа дня по неизвестным на данный момент причинам в цехе по производству батарей, через несколько часов огонь был взят под контроль.
"Нет опасности появления токсичных газов в районе", — говорится в заявлении.
Людям советуют не выходить на улицу, плотно закрыть окна и двери. Дома снаружи и местность планируется промыть большим количеством воды.
По информации агентства, огонь уничтожил большую часть предприятия. В тушении огня участвовали 74 пожарных и 23 машины.
Сайт protothema сообщает, что окончательно пожар пока не ликвидирован.