Белый дом уточнил, что Иран "имел" ядерную программу в прошлом

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Белый дом исправил задним числом пресс-релиз по Ирану, уточнив, что ядерная программа у Тегерана была в прошлом, а не существует сейчас.

В понедельник Белый дом выпустил заявление, в котором поддержал позицию Израиля, что Иран в прошлом тайно разрабатывал ядерное оружие.

"Соединенные Штаты давно знают: Иран имеет полноценную тайную программу разработки ядерного оружия, которую он пытался, но не смог скрыть от мира и собственного народа", — говорилось в заявлении.

Однако впоследствии пресс-секретарь президента США Сара Сандерс уточнила, что правильное время глагола "иметь" — прошедшее. "Речь идет о типографской ошибке", — сказала Сандерс.

"Думаю, что главная ошибка была допущена администрацией (президента Барака) Обамы, которая позволила заключить эту сделку (с Ираном). Опечатка (в пресс-релизе) была немедленно замечена и исправлена", — сказала Сандерс.

Ранее в телеинтервью премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в распоряжение Израиля попал архив из порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

Бывший директор ЦРУ (2006-2009 гг.) Майкл Хайден подтвердил, что, по данным американской разведки, Иран прекратил разработку ядерного оружия еще в 2003 году.