Граждан ЕС из-за "Ночных волков" не пустили в Польшу, заявил Хирург

МИНСК, 1 мая — РИА Новости. Граждан Евросоюза, участвующих в мотопробеге "Дороги Победы — на Берлин", не пропускают в Польшу из-за принадлежности к байкерскому клубу "Ночные волки", сообщил во вторник лидер клуба Александр Залдостанов (Хирург).

Ранее руководитель польского отделения "Ночных волков" Дариуш Качмарчик сообщил РИА Новости, что мотопробег "Дороги Победы — на Берлин" достиг Польши, его участники направляются в Варшаву, где возложат цветы к Могиле неизвестного солдата и на кладбище советских воинов.

Между тем Залдостанов, слова которого приводит агентство Sputnik Беларусь, уточнил, что пограничники пропустили в страну только граждан Польши. "Конфликт на границе, как мы и предполагали, достаточно серьезный. Европейцев за принадлежность к "Ночным волкам" не пропускают в Польшу. Пустили только часть людей, только поляков. Сказали: "Снимайте символику, тогда проедете", — сказал Хирург.

На требования польских пограничников байкеры ответили отказом и поинтересовались, на каком основании у них требуют снять атрибутику клуба. По словам собеседника агентства, мотоциклистам объяснили, что их подозревают в терроризме.

"Наших братьев шантажируют тем, что им запретят навсегда или на какое-то время въезд в Польшу. Европейцев не пускают, по сути, к себе домой. Для них уже Россия становится более надежным домом", — сказал Залдостанов. Он также отметил, что байкеры проявили характер и принципиальность, "не захотели снимать жилеты, отказываться от имени клуба".

Как уточнило агентство Sputnik Беларусь, границу не смогли пройти три гражданина Словакии, они вернулись в Белоруссию. Еще четыре участника мотопробега с немецкими паспортами остаются на польском пункте пропуска.

Мотопробег "Дороги Победы — на Берлин", который проходит с 22 апреля по 9 мая, должен завершиться в Берлине. Мотоколонна планирует пройти по столице Германии с флагами Победы. Протяженность маршрута — более шести тысяч километров.