В ООН выступили в поддержку соглашения с Ираном

ООН, 1 мая — РИА Новости. В ООН вновь выступили в поддержку заключенного международной "шестеркой" соглашения с Ираном. Так представитель генсека ООН Фархан Хак прокомментировал выступление премьер-министра Израиля.

"Генеральный секретарь поддерживал и продолжает поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он считает, что это значимое достижение дипломатии, и нам нужно его развивать", — сказал Хак во вторник. Говоря о ядерной программе, которую Иран проводил в прошлом и к которой апеллировал премьер Израиля, Хак подчеркнул, что "Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) было поручено ее изучить и оценить".

Ранее в прямом эфире местного телевидения премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на иврите и английском языках рассказал, что в распоряжение Израиля попал архив из порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

В ООН не первый раз защищают выработанное соглашение. В апреле, после заявлений лидеров США и Франции о возможности работы над новым соглашением, в ООН отметили важную роль заключенных в 2015 год договоренностей по ядерной программе Ирана для региональной безопасности. В январе этого года, во вторую годовщину вступления в силу соглашения, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал урегулировать претензии в отношении Ирана без последствий для СВПД.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.