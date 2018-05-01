Парламент Армении не смог избрать премьер-министра

ЕРЕВАН, 1 мая — РИА Новости. Парламент Армении не смог избрать новым премьер-министром страны единственного кандидата, лидера оппозиции Никола Пашиняна.
Против кандидатуры лидера оппозиции проголосовали депутаты правящей Республиканской партии Армении.
Согласно конституции, через семь дней должны быть проведены новые выборы премьер-министра. Кандидатов во втором туре должны выдвигать уже не отдельные фракции, а как минимум одна треть от общего числа депутатов. Если главу правительства не изберут и во второй раз, то это приведет к автоматическому роспуску Национального собрания.
После сообщений о том, что парламент страны не смог избрать премьер-министра, сторонники Пашиняна заявили, что будут митинговать в Ереване "до победы".
Кандидата от "Елк" поддержали две другие фракции парламента — блок "Царукян" и "Дашнакцутюн". Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте, следовательно, для избрания премьера требовались голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.
Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян ранее заявил, что партия не будет препятствовать кандидату, если его выдвинут все три остальные фракции.