СМИ назвали возможную причину пожара в высотке в Сан-Паулу

МЕХИКО, 1 мая — РИА Новости. Причиной крупного пожара в высотном здании в бразильском Сан-Паулу могла стать семейная ссора между двумя жителями, сообщает во вторник канал Globo со ссылкой на очевидцев.

Небоскреб загорелся в ночь на вторник и позднее обрушился. Огонь перекинулся на близлежащую высотку, но пожарные взяли его под контроль, не дав распространиться по всему зданию. Ранее сообщалось о гибели одного человека, как минимум трое считаются пропавшими без вести.

По предварительным данным, семейная пара в момент ссоры готовила пищу на огне и использовала спирт в качестве топлива. Женщина толкнула мужа, когда тот подливал спирт в огонь, в результате чего одежда обоих загорелась. Виновным в возникновении пожара удалось спастись, они сняли горящую одежду и выбежали из здания.

В обрушившейся высотке ранее располагались офисы федеральной полиции, а после переезда правоохранителей небоскреб самовольно заселили люди, нуждающиеся в жилье.

Президент страны Мишел Темер утром во вторник посетил место пожара. "Ситуация драматичная", — констатировал глава Бразилии. При этом для него ситуация действительно стала драматичной, когда собравшиеся у здания люди практически атаковали Темера. Он был вынужден быстро сесть в машину и уехать, вслед ему неслись проклятия, а бежавшие за машиной люди стучали по стеклам руками.