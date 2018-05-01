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В мире

Ядерное шоу: США учтут разведданные Израиля при принятии решения по Ирану

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Главное за 1 мая 2018 года (7)
19:0501.05.2018
(обновлено: 19:24 01.05.2018)
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© AFP 2018 / Atta KenareИранская система ПВО во время парада в День национальной армии перед мавзолеем аятоллы ХомейниИранская система ПВО во время парада в День национальной армии перед мавзолеем аятоллы Хомейни
© AFP 2018 / Atta Kenare

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Израиль пригласил Россию, Германию, Великобританию и Францию ознакомиться с новыми разведданными о секретной военной ядерной программе Ирана — израильские власти обвиняют Тегеран в том, что он якобы умолчал о работах над "проектом Амад", которые велись в 1999-2003 годах и были свернуты из-за растущего международного давления; мировое сообщество реагирует на заявления Иерусалима сдержанно, Россия призывает дождаться заключений МАГАТЭ, а эксперты говорят о том, что обвинения, прозвучавшие именно сейчас, рассчитаны на то, чтобы спровоцировать США на выход из иранской ядерной сделки, против которой изначально выступал Израиль.

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Иранская сделка: США теряют мировую гегемонию

В понедельник в прямом телеэфире премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на иврите и английском рассказал, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Нетаньяху настаивает на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем. По его мнению, если бы информация о секретной ядерной программе Ирана стала известна в 2015 году, то ядерная сделка бы просто не состоялась. Согласно этому соглашению был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Обличительное заявление прозвучало в разгар международной дискуссии о пересмотре ядерной сделки с Ираном и может стать дополнительным козырем в пользу сторонников ее ревизии, которых возглавил президент США Дональд Трамп. Американский президент обещал, что примет решение по ядерной сделке с Ираном к 12 мая, когда он должен будет в очередной раз продлить режим снятия санкций с Ирана.

"Детское нелепое шоу"

Впрочем, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения Израиля в существовании у Тегерана секретной военно-ядерной программы стары и звучали и прежде. А теперь, как полагает иранский министр, "Трамп ухватился за перефразированные старые заявления, которые уже раньше рассматривались МАГАТЭ, чтобы отменить сделку".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США. 5 марта 2018
© REUTERS / Kevin Lamarque
"Иран, Иран и Иран". Нетаньяху рассказал о темах переговоров с Трампом

Заместитель Зарифа Аббас Аракчи назвал заявление Нетаньяху "детским нелепым шоу".

Мир оповестили

Между тем израильский премьер сообщил, что поделился новыми разведданными с США, и американцы, по его словам, "могут поручиться за их подлинность".

В частности, госсекретарь США Майка Помпео заявил, что лично ознакомился с многими документами и назвал их достоверными.

"Наши сотрудники, занимающиеся вопросами нераспространения и разведки, проанализировали и перевели с фарси десятки тысяч страниц. Эта аналитическая работа займет еще много месяцев. Мы расцениваем документы, с которыми ознакомились, как достоверные", — говорится в заявлении Помпео.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на Мюнхенской конференции по безопасности. 18 февраля 2018
© AFP 2018 / Thomas Kienzle
"Не испытывайте терпение Израиля": Нетаньяху и Зариф поспорили в Мюнхене

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус, Германия, Великобритания и Франция в ближайшее время направят свои экспертные группы в Израиль для изучения данных, о которых объявил Нетаньяху.

Аналогичное приглашение было направлено России, сказал РИА Новости высокопоставленный источник в Иерусалиме. "В … телефонном разговоре Нетаньяху проинформировал президента Путина о содержании материалов. Он пригласил рабочую группу для ознакомления с ними", — сказал собеседник агентства. "На данный момент пока не решено, будет ли это сделано в России или в Израиле", — добавил он.

Реакция мирового сообщества

Реакция представителей международного сообщества, за исключением США, на заявления Израиля оказалась весьма сдержанной. По признанию экспертов, государства не заинтересованы в развале ядерной сделки, в том числе по экономическим причинам.

В частности, по мнению главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, заявления Нетаньяху свидетельствуют о необходимости сохранения иранского ядерного соглашения.

"Тот факт, что Иран проводил столь важные исследования в тайне до 2003 года, демонстрирует, почему нам нужны инспекции на месте, обеспеченные иранским ядерным соглашением. Процедуры верификации, прописанные в соглашении, усложнят для Ирана возобновление любых подобных исследований. Это еще одна хорошая причина для сохранения этого соглашения и продолжения работы над ним с тем, чтобы принять в расчет оправданные опасения США и других союзников", — отметил Джонсон.

Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МИД Франции призвал детально изучить и оценить информацию Израиля, а также предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) полный доступ к этим данным.

По мнению Парижа, "при первом анализе эта информация подтверждает, что часть иранской ядерной программы, как это отмечала Франция и ее партнеры в первых оценках летом 2002 года, не имела конечную гражданскую цель".

Однако, как заявляет французский МИД, целесообразность соглашения с Ираном "подкрепляется элементами, представленными Израилем". "Все действия, связанные с разработкой ядерного оружия, запрещены соглашением на постоянной основе; режим инспекции МАГАТЭ установлен в рамках соглашения, он является одним из самых всеобъемлющих и надежных в истории ядерного нераспространения", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Сотрудники израильских силы безопасности рядом с останками самолета F-16, участвовавшего в налете на Сирию, недалеко от деревни Хардуф, Израиль. 10 февраля 2018
© REUTERS / Ronen Zvulun
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В Москве заявили, что воздержатся от поспешных суждений в связи с заявлениями Израиля. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что необходимо определить достоверность документов, якобы изобличающих Тегеран во лжи.

"К сожалению, судя по комментариям из Вашингтона, некоторые американские политики сумели в кратчайшие сроки проанализировать 100 тысяч документов и вынести неблагоприятный для Ирана вердикт. Ни Россия, ни МАГАТЭ таких поспешных суждений никогда не высказывали и, думаю, высказывать не станут", — заявил Ульянов.

Реакция МАГАТЭ

В МАГАТЭ отказались комментировать слова израильского премьера. Представитель агентства отметил в разговоре с РИА Новости, что МАГАТЭ "оценивает всю доступную ему информацию, касающуюся обеспечения безопасности, однако МАГАТЭ не практикует публичное обсуждение вопросов, связанных с такой информацией".

США учтут данные Израиля

Только США к настоящему моменту успели изучить разведданные Израиля. Белый дом заявил, что США изучают информацию, представленную Израилем, и "эта информация дает новые и убедительные детали об усилиях Ирана по созданию ядерного оружия, которое может быть доставлено ракетами".

Вашингтон дал понять, что заявления Израиля о разработке ядерного оружия Ираном совпадают с тем, что США давно знали.

"По поводу заявления Израиля об иранских разработках ядерного оружия. Эти факты совпадают с тем, что Соединенные Штаты давно знают: Иран имеет полноценную тайную программу разработки ядерного оружия, которую он пытался, но не смог скрыть от мира и собственного народа", — говорится в заявлении Белого дома.

Вид на Сирию. Архивное фото
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
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Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что намерен обсудить с европейскими партнерами ядерную сделку с Ираном в свете последней информации.

"Мы оцениваем, что означает раскрытие иранских ядерных досье для будущего соглашения о совместном всеобъемлющем плане действий… По мере того, как установленный президентом на 12 мая срок исправления иранской сделки приближается, я буду консультироваться с европейскими союзниками и другими странами о том, как лучше двигаться дальше в свете того, что мы теперь знаем", — сказано в заявлении Помпео.

"Документы показывают, что у Ирана годами существовала секретная программа разработки ядерного оружия. Иран стремился разработать ядерное оружие и ракетные системы доставки. Иран скрывал огромный ядерный архив от всего мира и от МАГАТЭ", — отмечается в его заявлении.

Как утверждал сам Нетаньяху, ссылаясь на новые разведданные, цель "проекта Амад" заключалась в разработке, производстве и испытании пяти ядерных боеголовок мощностью в 10 килотонн в тротиловом эквиваленте, которые можно было бы разместить на баллистической ракете. Проект, по словам Нетаньяху, имел пять ключевых компонентов, которые позволяют говорить о нем, как о полноценной военно-ядерной программе: проектирование ядерного оружия, разработка сердечника, создание имплозивного устройства, подготовка испытаний, интеграция с ракетой.

Мнения экспертов

По мнению опрошенных РИА Новости политологов, заявления израильского премьер-министра неслучайно прозвучали незадолго до принятия решения о будущем СВПД.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов сравнил заявления Израиля в адрес Ирана с недавней ситуацией в Сирии, когда неподтвержденные обвинения сирийского руководства в использовании химоружия были использованы для нанесения ракетных ударов по САР.

"Я глубоко сомневаюсь, что данные, представленные Нетаньяху, соответствуют реальной ситуации. Я предполагаю, что это спланированная акция, направленная на то, чтобы подготовить, возможно, такой же сценарий, который был осуществлен в отношении Сирии", — сказал Долгов.

Граффити с изображением бойцов ополчения Басидж, входящего в состав КСИР, на улице в Тегеране, Иран. Архивное фото
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
В Иране начинается "революция сверху"

По мнению политолога, Израиль хочет "подтолкнуть США" к отказу от ядерной сделки, а в последствии к силовой смене режима в Иране.

В европейских СМИ уже звучат аналогичные мнения. В частности, во вторник радиостанция Bel-RTL сообщила, что заявление Нетаньяху по ядерной программе Ирана было срежиссировано и предано широкой огласке с целью добиться нужной реакции от президента США Дональда Трампа — "побудить его выйти из соглашения (по иранскому атому — ред.)".

В свою очередь старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимир Сажин также выразил мнение, что "заявление Нетаньяху было сделано в надежде подтолкнуть Трампа к решительным действиям и выходу США из ядерной сделки".

"Израиль с самого начала был против СВПД так же, как и Трамп. Конечно, Нетаньяху сделал со своей стороны шаг давления на Трампа, в то время как европейцы удерживают Трампа от этого шага. Как получится в итоге, трудно сказать, потому что Трамп непредсказуем", — заключил эксперт.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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pet.g3
А "разведданные" случайно не Белые памперсы в ютюб выложили?
19:44
01.05.2018
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