Ядерное шоу: США учтут разведданные Израиля при принятии решения по Ирану

Иранская система ПВО во время парада в День национальной армии перед мавзолеем аятоллы Хомейни

Иранская система ПВО во время парада в День национальной армии перед мавзолеем аятоллы Хомейни

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Израиль пригласил Россию, Германию, Великобританию и Францию ознакомиться с новыми разведданными о секретной военной ядерной программе Ирана — израильские власти обвиняют Тегеран в том, что он якобы умолчал о работах над "проектом Амад", которые велись в 1999-2003 годах и были свернуты из-за растущего международного давления; мировое сообщество реагирует на заявления Иерусалима сдержанно, Россия призывает дождаться заключений МАГАТЭ, а эксперты говорят о том, что обвинения, прозвучавшие именно сейчас, рассчитаны на то, чтобы спровоцировать США на выход из иранской ядерной сделки, против которой изначально выступал Израиль.

В понедельник в прямом телеэфире премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на иврите и английском рассказал, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Нетаньяху настаивает на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем. По его мнению, если бы информация о секретной ядерной программе Ирана стала известна в 2015 году, то ядерная сделка бы просто не состоялась. Согласно этому соглашению был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Обличительное заявление прозвучало в разгар международной дискуссии о пересмотре ядерной сделки с Ираном и может стать дополнительным козырем в пользу сторонников ее ревизии, которых возглавил президент США Дональд Трамп. Американский президент обещал, что примет решение по ядерной сделке с Ираном к 12 мая, когда он должен будет в очередной раз продлить режим снятия санкций с Ирана.

"Детское нелепое шоу"



Впрочем, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения Израиля в существовании у Тегерана секретной военно-ядерной программы стары и звучали и прежде. А теперь, как полагает иранский министр, "Трамп ухватился за перефразированные старые заявления, которые уже раньше рассматривались МАГАТЭ, чтобы отменить сделку".

Заместитель Зарифа Аббас Аракчи назвал заявление Нетаньяху "детским нелепым шоу".

Мир оповестили



Между тем израильский премьер сообщил, что поделился новыми разведданными с США, и американцы, по его словам, "могут поручиться за их подлинность".

В частности, госсекретарь США Майка Помпео заявил, что лично ознакомился с многими документами и назвал их достоверными.

"Наши сотрудники, занимающиеся вопросами нераспространения и разведки, проанализировали и перевели с фарси десятки тысяч страниц. Эта аналитическая работа займет еще много месяцев. Мы расцениваем документы, с которыми ознакомились, как достоверные", — говорится в заявлении Помпео.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус, Германия, Великобритания и Франция в ближайшее время направят свои экспертные группы в Израиль для изучения данных, о которых объявил Нетаньяху.

Аналогичное приглашение было направлено России, сказал РИА Новости высокопоставленный источник в Иерусалиме. "В … телефонном разговоре Нетаньяху проинформировал президента Путина о содержании материалов. Он пригласил рабочую группу для ознакомления с ними", — сказал собеседник агентства. "На данный момент пока не решено, будет ли это сделано в России или в Израиле", — добавил он.

Реакция мирового сообщества



Реакция представителей международного сообщества, за исключением США, на заявления Израиля оказалась весьма сдержанной. По признанию экспертов, государства не заинтересованы в развале ядерной сделки, в том числе по экономическим причинам.

В частности, по мнению главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, заявления Нетаньяху свидетельствуют о необходимости сохранения иранского ядерного соглашения.

"Тот факт, что Иран проводил столь важные исследования в тайне до 2003 года, демонстрирует, почему нам нужны инспекции на месте, обеспеченные иранским ядерным соглашением. Процедуры верификации, прописанные в соглашении, усложнят для Ирана возобновление любых подобных исследований. Это еще одна хорошая причина для сохранения этого соглашения и продолжения работы над ним с тем, чтобы принять в расчет оправданные опасения США и других союзников", — отметил Джонсон.

МИД Франции призвал детально изучить и оценить информацию Израиля, а также предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) полный доступ к этим данным.

По мнению Парижа, "при первом анализе эта информация подтверждает, что часть иранской ядерной программы, как это отмечала Франция и ее партнеры в первых оценках летом 2002 года, не имела конечную гражданскую цель".

Однако, как заявляет французский МИД, целесообразность соглашения с Ираном "подкрепляется элементами, представленными Израилем". "Все действия, связанные с разработкой ядерного оружия, запрещены соглашением на постоянной основе; режим инспекции МАГАТЭ установлен в рамках соглашения, он является одним из самых всеобъемлющих и надежных в истории ядерного нераспространения", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Москве заявили, что воздержатся от поспешных суждений в связи с заявлениями Израиля. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что необходимо определить достоверность документов, якобы изобличающих Тегеран во лжи.

"К сожалению, судя по комментариям из Вашингтона, некоторые американские политики сумели в кратчайшие сроки проанализировать 100 тысяч документов и вынести неблагоприятный для Ирана вердикт. Ни Россия, ни МАГАТЭ таких поспешных суждений никогда не высказывали и, думаю, высказывать не станут", — заявил Ульянов.

Реакция МАГАТЭ



В МАГАТЭ отказались комментировать слова израильского премьера. Представитель агентства отметил в разговоре с РИА Новости, что МАГАТЭ "оценивает всю доступную ему информацию, касающуюся обеспечения безопасности, однако МАГАТЭ не практикует публичное обсуждение вопросов, связанных с такой информацией".

США учтут данные Израиля



Только США к настоящему моменту успели изучить разведданные Израиля. Белый дом заявил, что США изучают информацию, представленную Израилем, и "эта информация дает новые и убедительные детали об усилиях Ирана по созданию ядерного оружия, которое может быть доставлено ракетами".

Вашингтон дал понять, что заявления Израиля о разработке ядерного оружия Ираном совпадают с тем, что США давно знали.

"По поводу заявления Израиля об иранских разработках ядерного оружия. Эти факты совпадают с тем, что Соединенные Штаты давно знают: Иран имеет полноценную тайную программу разработки ядерного оружия, которую он пытался, но не смог скрыть от мира и собственного народа", — говорится в заявлении Белого дома.

Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что намерен обсудить с европейскими партнерами ядерную сделку с Ираном в свете последней информации.

"Мы оцениваем, что означает раскрытие иранских ядерных досье для будущего соглашения о совместном всеобъемлющем плане действий… По мере того, как установленный президентом на 12 мая срок исправления иранской сделки приближается, я буду консультироваться с европейскими союзниками и другими странами о том, как лучше двигаться дальше в свете того, что мы теперь знаем", — сказано в заявлении Помпео.

"Документы показывают, что у Ирана годами существовала секретная программа разработки ядерного оружия. Иран стремился разработать ядерное оружие и ракетные системы доставки. Иран скрывал огромный ядерный архив от всего мира и от МАГАТЭ", — отмечается в его заявлении.

Как утверждал сам Нетаньяху, ссылаясь на новые разведданные, цель "проекта Амад" заключалась в разработке, производстве и испытании пяти ядерных боеголовок мощностью в 10 килотонн в тротиловом эквиваленте, которые можно было бы разместить на баллистической ракете. Проект, по словам Нетаньяху, имел пять ключевых компонентов, которые позволяют говорить о нем, как о полноценной военно-ядерной программе: проектирование ядерного оружия, разработка сердечника, создание имплозивного устройства, подготовка испытаний, интеграция с ракетой.

Мнения экспертов



По мнению опрошенных РИА Новости политологов, заявления израильского премьер-министра неслучайно прозвучали незадолго до принятия решения о будущем СВПД.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов сравнил заявления Израиля в адрес Ирана с недавней ситуацией в Сирии, когда неподтвержденные обвинения сирийского руководства в использовании химоружия были использованы для нанесения ракетных ударов по САР.

"Я глубоко сомневаюсь, что данные, представленные Нетаньяху, соответствуют реальной ситуации. Я предполагаю, что это спланированная акция, направленная на то, чтобы подготовить, возможно, такой же сценарий, который был осуществлен в отношении Сирии", — сказал Долгов.

По мнению политолога, Израиль хочет "подтолкнуть США" к отказу от ядерной сделки, а в последствии к силовой смене режима в Иране.

В европейских СМИ уже звучат аналогичные мнения. В частности, во вторник радиостанция Bel-RTL сообщила, что заявление Нетаньяху по ядерной программе Ирана было срежиссировано и предано широкой огласке с целью добиться нужной реакции от президента США Дональда Трампа — "побудить его выйти из соглашения (по иранскому атому — ред.)".

В свою очередь старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимир Сажин также выразил мнение, что "заявление Нетаньяху было сделано в надежде подтолкнуть Трампа к решительным действиям и выходу США из ядерной сделки".

"Израиль с самого начала был против СВПД так же, как и Трамп. Конечно, Нетаньяху сделал со своей стороны шаг давления на Трампа, в то время как европейцы удерживают Трампа от этого шага. Как получится в итоге, трудно сказать, потому что Трамп непредсказуем", — заключил эксперт.