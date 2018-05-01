В Нигерии не менее 20 человек стали жертвами двойного теракта

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Не менее 20 человек стали жертвами двойного теракта на северо-востоке Нигерии, сообщает местный портал Today NG со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел в городе Муби в штате Адамава. Ранее сообщалось, что в результате взрывов могли погибнуть десятки человек.

Глава полиции штата Абдуллахи Йерима сообщил, что один террорист подорвался в мечети, а второй смертник — на расположенном рядом рынке одежды. Полицейский добавил, что ранения получили более десяти человек.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.